Коннор Макдэвид обогнал Леона Драйзайтля по матчам с 3+ передачами в плей-офф НХЛ

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард провёл седьмой матч за карьеру в плей-офф НХЛ, в котором ему удалось сделать как минимум три результативные передачи.

Благодаря этому Макдэвид вышел на чистое третье место в кубковой истории «нефтяников», обогнав своего действующего одноклубника Леона Драйзайтля (шесть). Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (19), второе место занимает Марк Мессье (10).