Драйзайтль стал третьим игроком в истории НХЛ по скорости достижения 100 очков в плей-офф

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

В составе победителей ассистентский дубль оформил Леон Драйзайтль, который позволил ему достичь отметки в 100 очков за карьеру в плей-офф. Немецкий нападающий стал третьим игроком в истории НХЛ по скорости достижения 100 очков в плей-офф. 28-летний форвард забросил 39 шайб и сделал 61 результативную передачу в 60 кубковых матчах.

За всё время существования лиги быстрее до отметки в 100 очков добирались только Уэйн Гретцки (46 матчей) и Марио Лемье (50).