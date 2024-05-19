Коннор Макдэвид повторил клубное достижение Яри Курри и Гленна Андерсона в плей-офф НХЛ

В ночь с 19 на 20 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3:3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).
В составе победителей ассистентский хет-трик оформил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард провёл 21-й матч за карьеру в плей-офф, в котором ему удалось сделать больше одной результативной передачи. Макдэвид вышел на третье место в кубковой истории клуба по этому показателю, повторив достижение Яри Курри и Гленна Андерсона.
Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (52 матча с 2+ передачами), второе место занимает Марк Мессье (33).
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