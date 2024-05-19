Эвандер Кейн едва не повторил клубное достижение Коннора Макдэвида

В ночь с 18 на 19 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии — 3-3 (4:5, 4:3 OT, 3:4, 3:2, 2:3, 5:1).

Одну из шайб забросил нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн. На счету форварда стало 20 голов в плей-офф в 38 матчах за «Ойлерз». Таким образом, Кейн повторил результат Драйзайтля по скорости достижения 20 голов в плей-офф за «Эдмонтон». На два матча меньше на этот результат затратил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, уложившись в 36 матчей.

Из действующих игроков быстрее 20 голов в плей-офф за «Эдмонтон» забил лишь Зак Хайман, которому потребовался 31 матч. Рекордсменом клуба по этому показателю является Уэйн Гретцки, забивший 20 голов в Кубке Стэнли за «Эдмонтон» в 23 матчах.