«Ещё ничего не решено». Макдэвид оценил победу в шестом матче серии с «Ванкувером»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в шестом матче серии с «Ванкувером» (5:1). Теперь счёт в серии стал равным — 3-3, всё решится в седьмом матче на площадке «Кэнакс» в ночь на 21 мая.

«Ещё ничего не решено, рано праздновать победу. Мы только что купили себе ещё один матч, и я ожидаю от нашей команды такого же уровня настойчивости и отчаяния, как сегодня. Я ожидаю, что «Ванкувер» также сыграет лучше, и я ожидаю, что это будет упорная и отличная седьмая игра», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В прошедшем матче Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Всего на счету канадского нападающего в текущем плей-офф 21 (2+19) очко в 11 матчах. В серии с «Ванкувером» Макдэвид набрал 9 (1+8) очков в шести матчах.