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«Ещё ничего не решено». Макдэвид оценил победу в шестом матче серии с «Ванкувером»

«Ещё ничего не решено». Макдэвид оценил победу в шестом матче серии с «Ванкувером»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в шестом матче серии с «Ванкувером» (5:1). Теперь счёт в серии стал равным — 3-3, всё решится в седьмом матче на площадке «Кэнакс» в ночь на 21 мая.

«Ещё ничего не решено, рано праздновать победу. Мы только что купили себе ещё один матч, и я ожидаю от нашей команды такого же уровня настойчивости и отчаяния, как сегодня. Я ожидаю, что «Ванкувер» также сыграет лучше, и я ожидаю, что это будет упорная и отличная седьмая игра», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В прошедшем матче Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Всего на счету канадского нападающего в текущем плей-офф 21 (2+19) очко в 11 матчах. В серии с «Ванкувером» Макдэвид набрал 9 (1+8) очков в шести матчах.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)     4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5)     5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)    
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