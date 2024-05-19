Капитан «Ванкувера» — о 7-й игре: если бы нам сказали это в сентябре, мы были бы довольны
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Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз поделился ожиданиями от решающей седьмой игры серии с «Эдмонтоном». В шестом матче «Кэнакс» крупно уступили «Ойлерз» со счётом 1:5.
«Нам предстоит сыграть седьмую игру, в которой может произойти всё что угодно. Трудно сыграть все семь матчей серии на высоком уровне. Если бы нам сказали в сентябре, что у нас будет возможность сыграть в седьмом матче, я думаю, мы бы были довольны, так же как и три или четыре недели назад. Так что мы с нетерпением ждём этого матча», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.
«Ванкувер» по ходу серии с «Эдмонтоном» трижды выходил вперёд в счёте, однако следующий матч неизменно оставался за хоккеистами «Ойлерз». Решающий седьмой матч пройдёт в ночь на 21 мая в Ванкувере.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5) 1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5) 2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5) 3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5) 4:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:25 (5x5) 5:1 Кейн (Драйзайтль) – 53:04 (5x5)
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