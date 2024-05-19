Капитан «Ванкувера» — о 7-й игре: если бы нам сказали это в сентябре, мы были бы довольны

Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз поделился ожиданиями от решающей седьмой игры серии с «Эдмонтоном». В шестом матче «Кэнакс» крупно уступили «Ойлерз» со счётом 1:5.

«Нам предстоит сыграть седьмую игру, в которой может произойти всё что угодно. Трудно сыграть все семь матчей серии на высоком уровне. Если бы нам сказали в сентябре, что у нас будет возможность сыграть в седьмом матче, я думаю, мы бы были довольны, так же как и три или четыре недели назад. Так что мы с нетерпением ждём этого матча», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.

«Ванкувер» по ходу серии с «Эдмонтоном» трижды выходил вперёд в счёте, однако следующий матч неизменно оставался за хоккеистами «Ойлерз». Решающий седьмой матч пройдёт в ночь на 21 мая в Ванкувере.