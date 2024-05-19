«СКА не смог переварить его большой контракт». Ротенберг — о переходе Гальченюка в «Амур»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе нападающего Алекса Гальченюка в «Амур» и заявил, что петербургский клуб не смог позволить себе большой контракт американского форварда. После перехода в хабаровский клуб Гальченюк подписал контракт сроком на один год.

«Здорово, что Алекс будет играть в Хабаровске. Он будет звездой номер один, что хорошо для развития хоккея в Хабаровске, Хабаровский край будет развиваться от того, что звёзды уровня НХЛ будут играть там.

Мы вместе хорошо поработали, он всегда бился за команду, всегда старался внести вклад в победу. Но у нас есть потолок зарплат. Для того чтобы вносить изменения в состав, мы вынуждены были поступить так. Вы знаете, что у него большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях. С точки зрения финансов мы не смогли переварить этот контракт», – цитирует Ротенберга «РИА Новости».

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.