Гендиректор «Лады»: цены такие, что лимит в пять легионеров заполнять не будем

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что клуб не будет полностью использовать лимит легионеров в пять хоккеистов из-за слишком высоких цен на иностранных игроков.

«Нам нужна ещё пара легионеров. Ведём переговоры о новом контракте с Троем Джозефсом. Мы хотели бы его оставить. И, думаю, в ближайшее время он даст ответ и мы обсудим условия. Но в целом не будем заполнять весь лимит в пять легионеров. Скорее всего, не будем вообще.

Рынок такой. Цены такие. Поэтому воздержимся и обойдёмся тем ресурсом, который у нас есть», – цитируют Чеботарёва «Известия».

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.