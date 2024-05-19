Капитан «Торонто» Джон Таварес оценил смену главного тренера клуба. На место ушедшего Шелдона Кифа в команду пришёл Крэйг Берюбе, с которым подписан четырёхлетний контракт.

«Сложно оценить потерю Кифа, он проработал в команде около пяти лет. Он завоевал моё доверие и уважение, помог мне развиться как игроку. Как игрок команды я испытываю неприятные чувства от его ухода, но это часть хоккея.

Берюбе лично я не знаю, просто связался с ним по СМС рано утром. Я очень рад работать с ним, у него потрясающий опыт. Процесс уже начался, и мы с нетерпением ждём встречи с ним. Мы воодушевлены тем, как он может помочь нам достигнуть конечной цели», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

До этого Берюбе с 2018 по 2023 год работал с «Сент-Луис Блюз», который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019.