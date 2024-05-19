«Это лучшее место для работы и лучшая лига в мире». Дебур — об игре в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур высказался об игре в плей-офф НХЛ. 55-й летний специалист выиграл 17 серий плей-офф НХЛ и среди действующих тренеров лиги уступает лишь Джону Куперу (18).

«Мне нравится тот факт, что ты играешь с одним соперником и можешь подготовиться к нему. Мне нравится проанализировать всё, найти две или три вещи, которые действительно важны для вас в серии для победы, и убедиться, что ваша команда это понимает и выполняет.

Для меня важен путь, когда ты можешь пройти глубоко в плей-офф. Вы будете стимулировать ребят, команду и кучу людей вместе в этом путешествии, потому что это так сложно и требует так много усилий, много жертв. Это то, ради чего мы тренируемся, и нет ничего лучше. Это лучшая лига в мире и лучшее место для работы», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Напомним, «Даллас» в финале Запада встретится с «Ванкувер Кэнакс» или «Эдмонтон Ойлерз».