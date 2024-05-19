Светлов: впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов заявил, что считает плей-офф КХЛ более непредсказуемым в этом сезоне, чем в НХЛ. Специалист назвал своих фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли и выделил значимость вратаря в матчах плей-офф.

«На мой взгляд, впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ. Во всяком случае до финала Востока дошли именно фавориты конференции, победители дивизионов — «Рейнджерс» и «Флорида». В принципе, и на Западе в четвёрке лучших команд-сенсаций нет, «Эдмонтон», «Ванкувер», «Колорадо» и «Даллас» изначально назывались в числе фаворитов. В КХЛ в этом сезоне ситуация была обратной. Не все ожидали увидеть в четвёрке лучших «Локомотив», «Магнитку» и особенно «Трактор» с «Автомобилистом». Шансы, например, «Ак Барса», «Авангарда», СКА и ЦСКА оценивались как минимум не ниже.

Фаворит Кубка Стэнли? Всё-таки склоняюсь в пользу одного из представителей Востока. Возможно, серия «Рейнджерс» — «Флорида» — скрытый финал Кубка Стэнли — 2024. Да, в НХЛ на Западе играют в более силовой и агрессивный хоккей. Но вратари сильнее и стабильнее всё-таки на Востоке. Надеюсь, что или Бобровский, или Шестёркин выиграет свой первый Кубок Стэнли», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в финале Восточной конференции НХЛ сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Серия между командами начнётся в ночь на 23 мая в Нью-Йорке. Окончательный состав финала Западной конференции ещё не определён. Компанию «Далласу» составит одна из команд серии «Эдмонтона» и «Ванкувера». Решающий матч канадского противостояния состоится в ночь на 21 мая в Ванкувере.