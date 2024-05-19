Инсайдер назвал срок нового контракта главного тренера Рода Бриндамора с «Каролиной»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн раскрыл информацию касаемо срока нового соглашения главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора с клубом.

«Это будет пятилетний контракт», — написал Лебрюн в социальных сетях.

Напомним, Бриндамор тренирует «ураганов» последние шесть лет, однако ни разу за это время не смог вывести команду в финал Кубка Стэнли. В текущем сезоне «Харрикейнз» завершили свои выступления во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

На данный момент определились три из четырёх участников полуфинала текущего плей-офф. «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой Пантерз», а «Даллас Старз» ждёт победителя противостояния между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз», исход которого будет определён в седьмом матче.