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«Спартак» близок к подписанию скандального экс-форварда «Аризоны»

«Спартак» близок к подписанию скандального экс-форварда «Аризоны»
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Московский «Спартак» в ближайшее время может заключить соглашение с экс-нападающим «Аризоны Койотс» Адамом Ружичкой, сообщает Metaratings.

По информации источника, наиболее вероятный срок контракта со словацким хоккеистом — один год.

Напомним, в феврале этого года «койоты» выставили 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал в своей социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. После этого хоккеист перевёл камеру на себя. Он разместил это видео всего на несколько минут, а затем удалил его. Однако один из пользователей социальной сети скачал его и опубликовал.

Отметим, что за «Аризону» Ружичка успел провести всего три матча после того, как «Койотс» забрали его с драфта отказов, куда перед этим его отправил «Калгари Флэймз». Результативными действиями в этих играх словак не отметился.

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