Форвард «Колорадо» Друэн: был бы счастлив остаться в «Эвеланш»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джонатан Друен, действующее соглашение которого с клубом истекает 30 июня, заявил, что был бы рад подписать новый контракт с «лавинами».

«Я был бы счастлив вернуться сюда и продлить контракт. Мне очень понравилось время, которое я провёл здесь. И моей семье тоже», — приводит слова 29-летнего канадца The Score.

В текущем сезоне НХЛ Друэн сыграл 82 матча за «Эвеланш» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 59 (19+40) очков.

Отметим, что на данный момент у «Колорадо» есть $ 15,9 млн под потолком зарплат. По нынешнему соглашению Друэн заработал $ 825 тыс.

Напомним, «лавины» вылетели во втором раунде нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4).