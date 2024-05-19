Источник: СКА подпишет долгосрочный контракт с защитником «Чикаго»

Российский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Зайцев подпишет многолетний контракт с питерским СКА, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, срок соглашения составит минимум три года.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 32-летний Зайцев провёл 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. «Блэкхоукс» заняли последнее место в Центральном дивизионе и не вышли в плей-офф.

Также в НХЛ, помимо «Чикаго», Зайцев защищал цвета «Оттавы Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В КХЛ защитник выступал за ЦСКА и «Сибирь».

В 2011 году Никита Зайцев в составе сборной России выиграл золотые медали Молодёжного чемпионата мира в Баффало.

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