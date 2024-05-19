Голдобин рассказал, какой матч «Спартака» в сезоне-2023/2024 ему запомнился больше всего

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, какой матч в исполнении своей команды в минувшем сезоне запомнился ему лучше остальных, а также назвал своего одноклубника Павла Порядина автором лучшего паса прошедшего чемпионата.

«Какой самый крутой матч «Спартака» в прошедшем сезоне? Само собой, с «Динамо» 8:7 в овертайме. Ещё клёво сыграли со СКА, когда за секунду до конца третьего периода забросили победную шайбу (3:2).

Какой самый эффектный пас запомнился в сезоне? Всегда хвалю своих партнёров: Ваня Морозов, Паша Порядин. Ваня больше распасовщик, он не любит бросать, а Паша — микс из голов и передач. А самый крутой пас лёжа в его [Порядина] исполнении в игре против «Торпедо». Жаль, ему передачу не засчитали, потому что мы с Локтионовым перепаснулись, но он заблокировал шайбу и отдал. Это точно самый крутой пас», — сказал Голдобин в интервью Legalbet.

Напомним, в сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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