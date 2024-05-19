Никита Зайцев — о «Кубке Юнисона»: даже в Северной Америке всё попроще, чем здесь

Российский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Зайцев, посетивший открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона» в подмосковном Красногорске, высказался об организации турнира.

«В моём хоккейном детстве подобных спортивных праздников точно не было. О таком качестве льда и инфраструктуры, как сейчас, можно было только мечтать. Уверен, что ребята получают огромное удовольствие от турнира. Тут всё очень круто организовано – даже в Северной Америке всё попроще по сравнению с тем, что вижу здесь. Хорошо, что российский хоккей развивается, в нашей стране есть все условия, чтобы ребята могли тренироваться, играть между собой, прибавлять в мастерстве. Это самое главное. Ну и отдельно радует, что детскому хоккею уделяется всё больше внимания. Это очень правильный подход, работа на перспективу. Нужно, чтобы как можно больше соотечественников видели прогресс нашего хоккея, а у детей и родителей пробуждался интерес к занятиям спортом», — приводит слова Зайцева официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Отметим, что в турнире принимают участие игроки 2014 года рождения, представляющие команды «Ак Барс», «Армию СКА», московское «Динамо», «Ладу», «Красную Машину Юниор», магнитогорский «Металлурга», «СКА-Стрельну» и школу Руслана Салея (Минск).

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 32-летний Зайцев провёл 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. «Блэкхоукс» заняли последнее место в Центральном дивизионе и не вышли в плей-офф.

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