Тафгай «Рейнджерс» Ремпе рассказал, какие книги ему посоветовал почитать Крис Крайдер

Скандальный 21-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о необычном совете, который он получил от вице-капитана своей команды Криса Крайдера.
«Мэтт Ремпе сказал мне, что Крис Крайдер является большим фанатом фантастических романов и порекомендовал ему почитать их», — написал инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.
Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.
«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором сыграют с «Флоридой Пантерз».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: