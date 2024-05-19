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Тафгай «Рейнджерс» Ремпе рассказал, какие книги ему посоветовал почитать Крис Крайдер

Тафгай «Рейнджерс» Ремпе рассказал, какие книги ему посоветовал почитать Крис Крайдер
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Скандальный 21-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе рассказал о необычном совете, который он получил от вице-капитана своей команды Криса Крайдера.

«Мэтт Ремпе сказал мне, что Крис Крайдер является большим фанатом фантастических романов и порекомендовал ему почитать их», — написал инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.

Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором сыграют с «Флоридой Пантерз».

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