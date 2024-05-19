Пастрняк и Заха усилят состав сборной Чехии на домашнем чемпионате мира

Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и Павел Заха прошли необходимый медицинский осмотр и готовятся вылететь в Чехию, где помогут национальной команде этой страны на домашнем чемпионате мира, проходящем в эти дни в Праге и Остраве.

«Медицинские осмотры прошли без осложнений, поэтому клуб разрешил обоим игрокам отправиться на чемпионат мира в этом году», — цитирует генерального менеджера сборной Чехии Петра Недведа iSport.cz.

Напомним, «Бостон» завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в шести матчах «Флориде Пантерз».

На данный момент чешская сборная возглавляет турнирную таблицу группы А чемпионата мира, набрав 15 очков после шести игр, обеспечив себе участие в плей-офф.

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