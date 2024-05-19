«Каролина» объявила о продлении контракта с главным тренером Родом Бриндамором

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «ураганов».

При этом точный срок соглашения не уточняется, однако говорится, что оно будет многолетним. Не раскрывается также зарплата тренера по новому контракту.

«Род сыграл важную роль в нашем успехе на протяжении последних шести сезонов. С тех пор как 24 года назад он присоединился к организации, Род олицетворял то, что значит быть «ураганом». Мы надеемся, что он останется «ураганом» на всю жизнь», — приводит слова генерального менеджера «Каролины» Дона Уодделла официальный сайт «Харрикейнз».

Также отмечается, что свои соглашения с клубом из Роли продлил и тренерский штаб 53-летнего специалиста.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что Бриндамор продлит контракт с «Каролиной» на пять лет.

Напомним, Бриндамор тренирует «ураганов» последние шесть лет, однако ни разу за это время не смог вывести команду в финал Кубка Стэнли. В текущем сезоне «Харрикейнз» завершили свои выступления во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).