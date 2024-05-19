Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал сокрушительное поражение от США на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев высказался о сегодняшнем разгромном поражении своей команды от США (1:10) на проходящем в эти дни чемпионате мира в Чехии.

«Ребята понимают, что важная игра завтра (с Польшей, за сохранение места в высшем дивизионе. — Прим. «Чемпионата»). Настраивали, но пропустили два гола — и понеслась. Играют пять минут, как и со словаками, и затем снова… Не могут настраиваться на все игры. Тяжело с такими соперниками каждую игру выходить и пластаться. На поражениях учатся, себя уже лучше надо готовить. Поговорили с ребятами, они понимают важность завтрашней игры.

Много удалений? Не успеваем за соперниками, они быстрее нас. На доли секунд не успеваешь — и подножка, задержка, свежести и даже силёнок не хватает.

Можно ли сказать, что большую роль сыграла психологическая неготовность? Все готовятся к играм, зачем так выходить, когда играешь за свою страну. Не получилось выполнить то, что мы просили — строже, проще сыграть. Потери в средней зоне, медленно перестраиваемся в оборону. Привыкли они играть на том уровне, здесь всё гораздо быстрее. Для кого-то будет хорошая школа. Чтобы играть на равных с такими командами, надо «пахать», не год и не два, и не месяц, а весь сезон готовиться. Тогда мы сможем что-то показать за семь игр с такими командами. Пока можем довольствоваться тем, чтобы обыграть французов и настраиваться на поляков.

Что скажу по завтрашнему сопернику? Они играют очень строго, ждут своего момента, есть момент — садятся, сворачиваются в оборону. По всем играм мы смотрели, вроде и счёт маленький, где-то не хватает мастерства, скорости. Сборная Польши – крепкий орешек, они тоже будут терпеть, мы постараемся показать тот хоккей, который нам нужен», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: