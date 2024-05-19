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Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал сокрушительное поражение от США на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал сокрушительное поражение от США на ЧМ
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев высказался о сегодняшнем разгромном поражении своей команды от США (1:10) на проходящем в эти дни чемпионате мира в Чехии.

«Ребята понимают, что важная игра завтра (с Польшей, за сохранение места в высшем дивизионе. — Прим. «Чемпионата»). Настраивали, но пропустили два гола — и понеслась. Играют пять минут, как и со словаками, и затем снова… Не могут настраиваться на все игры. Тяжело с такими соперниками каждую игру выходить и пластаться. На поражениях учатся, себя уже лучше надо готовить. Поговорили с ребятами, они понимают важность завтрашней игры.

Много удалений? Не успеваем за соперниками, они быстрее нас. На доли секунд не успеваешь — и подножка, задержка, свежести и даже силёнок не хватает.

Можно ли сказать, что большую роль сыграла психологическая неготовность? Все готовятся к играм, зачем так выходить, когда играешь за свою страну. Не получилось выполнить то, что мы просили — строже, проще сыграть. Потери в средней зоне, медленно перестраиваемся в оборону. Привыкли они играть на том уровне, здесь всё гораздо быстрее. Для кого-то будет хорошая школа. Чтобы играть на равных с такими командами, надо «пахать», не год и не два, и не месяц, а весь сезон готовиться. Тогда мы сможем что-то показать за семь игр с такими командами. Пока можем довольствоваться тем, чтобы обыграть французов и настраиваться на поляков.

Что скажу по завтрашнему сопернику? Они играют очень строго, ждут своего момента, есть момент — садятся, сворачиваются в оборону. По всем играм мы смотрели, вроде и счёт маленький, где-то не хватает мастерства, скорости. Сборная Польши – крепкий орешек, они тоже будут терпеть, мы постараемся показать тот хоккей, который нам нужен», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с тремя очками и идёт на седьмой строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Окончен
10 : 1
Казахстан
1:0 Болди (Нельсон, Хьюз) – 04:37     2:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 07:16 (pp)     3:0 Нельсон (Сандерсон, Болди) – 16:50     4:0 Ткачук (Веренски, Годро) – 18:28 (pp)     5:0 Бриндли (Кессел, Канин) – 21:39     6:0 Болди (Ткачук) – 23:32 (pp)     7:0 Канин (Болди, Веренски) – 31:04     8:0 Ткачук (Болди, Годро) – 45:21 (pp)     9:0 Хейз (Питри) – 45:42     9:1 Омирбеков (Королёв, Старченко) – 46:57     10:1 Годро (Болди) – 50:06    
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