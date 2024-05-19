Не игравший с февраля Блейк Уилер может вернуться в состав «Рейнджерс» в серии с «Пантерз»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Блейк Уилер может вернуться в состав команды в финале Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» после того, как пропустил три месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сообщается, что 37-летний форвард был выведен из долгосрочного списка травмированных 16 мая.

«Избавиться от бесконтактной майки и быть выведенным из списка травмированных — это то, что было моей целью на протяжении всего времени после того, как я получил травму. Я хотел быть доступным вариантом снова. Всё в руках тренеров, но наша команда проделала отличную работу. Я готов помочь во всём, в чём смогу», — сказал Уилер после тренировки сегодня, 19 мая.

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля. Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла.

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