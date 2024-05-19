Журналист: не могу представить, что Ничушкину позволят вернуться в раздевалку «Колорадо»

Североамериканский журналист Эван Равал выразил сомнения в перспективах российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина вновь выйти на лёд в свитере «лавин».

«Переведённый на прошлой неделе на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и отстранённый от игр минимум на шесть месяцев Валерий Ничушкин не сыграет в НХЛ минимум до ноября. Если/когда он получит разрешение вернуться в лигу, я не могу себе представить, что ему позволят вернуться в раздевалку «Эвеланш». Хотя большинство игроков в раздевалке говорили правильные вещи (или вообще ничего не говорили), в их голосах можно было почувствовать разочарование.

Ничушкин подвёл их второй сезон подряд в самое ответственное время года. Я очень надеюсь, что Ничушкин сможет получить необходимую ему помощь на личном уровне, но в бизнесе приходится принимать трудные решения. «Эвеланш» просто нужно найти способ двигаться дальше без габаритного нападающего», — написал Равал в своей статье на Colorado Hockey Now.

Напомним, Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая в итоге осталась за «звёздами» (4-2). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.

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