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Капитан Швейцарии Роман Йози совершил фантастическое спасение своих ворот в игре с Канадой

Капитан Швейцарии Роман Йози совершил фантастическое спасение своих ворот в игре с Канадой
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В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч группового этапа чемпионата мира — 2024, в котором сборная Канады играет с командой Швейцарии.

На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу североамериканцев.

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
3-й период
2 : 3
Канада
0:1 Козенс (Таварес, Манджапане) – 01:42 (pp)     1:1 Фиала (Хишир, Йози) – 11:15 (pp)     2:1 Лёффель (Тюркауф, Фора) – 25:03     2:2 Козенс (Манджапане, Таварес) – 28:46 (pp)     2:3 Пол (Манджапане, Козенс) – 30:39 (pp)    

В одном из моментов встречи защитник и капитан швейцарцев Роман Йози спас свои ворота, достав шайбу клюшкой с ленточки ворот.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний Йози является игроком «Нэшвилл Предаторз». В этом матче Роман также отметился результативной передачей.

Всего в шести матчах на нынешнем чемпионате мира, с учётом этой игры, на счету Йози 11 (3+8) очков. Он является лучшим бомбардиром швейцарской сборной на данный момент.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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