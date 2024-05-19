Капитан Швейцарии Роман Йози совершил фантастическое спасение своих ворот в игре с Канадой

В эти минуты в Праге (Чехия) проходит матч группового этапа чемпионата мира — 2024, в котором сборная Канады играет с командой Швейцарии.

На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу североамериканцев.

В одном из моментов встречи защитник и капитан швейцарцев Роман Йози спас свои ворота, достав шайбу клюшкой с ленточки ворот.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний Йози является игроком «Нэшвилл Предаторз». В этом матче Роман также отметился результативной передачей.

Всего в шести матчах на нынешнем чемпионате мира, с учётом этой игры, на счету Йози 11 (3+8) очков. Он является лучшим бомбардиром швейцарской сборной на данный момент.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.