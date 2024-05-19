«Его энергию невозможно восполнить». Защитник «Каролины» — о Бриндаморе

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс высказался о продлении главным тренером «ураганов» Родом Бриндамором контракта с клубом ещё на несколько лет.

«Я думаю, у него особые отношения с многими парнями. Это определённо здорово — играть за такого парня как он. Ты никогда не знаешь, что услышишь завтра. Что касается него, он прошёл через многое. Он побеждал, он уже давно проходит через эту тяжёлую борьбу.

Но дело даже в большем — в его личности, его энергии, которую невозможно восполнить. Он излучает её. Это особенное качество для команды», — приводит слова Бёрнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, Бриндамор тренирует «ураганов» последние шесть лет, однако ни разу за это время не смог вывести команду в финал Кубка Стэнли. В текущем сезоне «Харрикейнз» завершили свои выступления во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).