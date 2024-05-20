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Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт высказался о предстоящей серии с «Флоридой»

Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт высказался о предстоящей серии с «Флоридой»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о предстоящей серии в финале плей-офф Восточной конференции с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Флорида» была лучшей командой в лиге. Они боролись за Кубок Стэнли в прошлом году и заняли первое место в Атлантическом дивизионе нынешнего сезона. У них есть скорость, мастерство и физическая сила. Есть некоторые сходства с тем, как играет «Каролина»… агрессивный настрой. Кое-что из этого будет схожим в подготовке, но они также немного отличаются. Я думаю, что в прошлом году «Флорида» обрела хорошую уверенность и опыт, выйдя в плей-офф», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в предыдущем раунде «Рейнджерс» в серии обыграли «Каролину Харрикейнс». Первый матч с «Флоридой» состоится 23 мая, начало – 3:00 мск.

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