Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт высказался о предстоящей серии с «Флоридой»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о предстоящей серии в финале плей-офф Восточной конференции с «Флоридой Пантерз».

«Флорида» была лучшей командой в лиге. Они боролись за Кубок Стэнли в прошлом году и заняли первое место в Атлантическом дивизионе нынешнего сезона. У них есть скорость, мастерство и физическая сила. Есть некоторые сходства с тем, как играет «Каролина»… агрессивный настрой. Кое-что из этого будет схожим в подготовке, но они также немного отличаются. Я думаю, что в прошлом году «Флорида» обрела хорошую уверенность и опыт, выйдя в плей-офф», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в предыдущем раунде «Рейнджерс» в серии обыграли «Каролину Харрикейнс». Первый матч с «Флоридой» состоится 23 мая, начало – 3:00 мск.

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