Лучший снайпер «Ванкувера» в текущем плей-офф не примет участия в 7-м матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит седьмую игру серии с «Эдмонтоном» из-за проблем со свёртываемостью крови, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В случае прохода «Ванкувера» в финал Западной конференции возвращение Бёзера в состав остаётся под вопросом. Проблема свёртывания крови была отмечена как неопасная для жизни.

В текущем плей-офф Бёзер забросил семь шайб, оформив хет-трик в одном из матчей серии первого раунда с «Нэшвиллом». Также форвард делит первое место с Джей Ти Миллером в списке бомбардиров «Кэнакс» текущего плей-офф НХЛ. На счету Бёзера 12 результативных баллов в 12 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Седьмой матч серии с «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 21 мая в Ванкувере.