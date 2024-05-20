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Лучший снайпер «Ванкувера» в текущем плей-офф не примет участия в 7-м матче с «Эдмонтоном»

Лучший снайпер «Ванкувера» в текущем плей-офф не примет участия в 7-м матче с «Эдмонтоном»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит седьмую игру серии с «Эдмонтоном» из-за проблем со свёртываемостью крови, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В случае прохода «Ванкувера» в финал Западной конференции возвращение Бёзера в состав остаётся под вопросом. Проблема свёртывания крови была отмечена как неопасная для жизни.

В текущем плей-офф Бёзер забросил семь шайб, оформив хет-трик в одном из матчей серии первого раунда с «Нэшвиллом». Также форвард делит первое место с Джей Ти Миллером в списке бомбардиров «Кэнакс» текущего плей-офф НХЛ. На счету Бёзера 12 результативных баллов в 12 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Седьмой матч серии с «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 21 мая в Ванкувере.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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