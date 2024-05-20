Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 20 мая

Сегодня, 20 мая 2024 года, пройдёт 11-й день чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.
В рамках 11-го игрового дня пройдут четыре встречи мирового первенства.
Напомним составы групп:
Группа А (Острава)
США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Группа В (Прага)
Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 20 мая 2024
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:57
-
00:03
- 19 мая 2024
-
23:53
-
23:36
-
23:05
-
22:44
-
22:24
-
21:56
-
21:27
-
21:11
-
21:00
-
20:46
-
20:32
-
20:10
-
19:37
-
19:33
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:11
-
16:45
-
16:31
-
16:03
-
15:55
-
15:35
-
15:15