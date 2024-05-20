«Слишком мало играл». Орлов рассказал, почему слабо выступил в первой половине сезона

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов назвал причины своей слабой игры в первой половине сезона. Россиянин провёл первый сезон в составе «Харрикейнз» и за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету Орлова 6 (2+4) очков в 11 матчах.

«Первая половина сезона мне не удалась, но во второй половине я стал играть гораздо лучше и чувствовал себя комфортнее. Я показал, что могу играть в этой команде.

В чём причины слабой игры в первой половине сезона? Я слишком мало играл и не мог поймать игровой ритм, чтобы показывать свою игру. Было сложно адаптироваться к новой команде в таких условиях, но есть то, что есть. Сейчас меня ждёт тяжёлое лето и перезагрузка. Но мне нужно использовать это, чтобы подготовиться к новому сезону», — цитирует Орлова пресс-служба клуба.