Защитник «Каролины» — об игре Орлова: он русский зверь, выкладывается на полную

Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд оценил игру своего партнёра по звену обороны Дмитрия Орлова. Россиянин провёл первый сезон в составе «Харрикейнз».

«Он русский зверь, играет усердно и выкладывается на полную катушку. Он показывает это каждый матч, и я многому научился у него за этот сезон. Он отличный партнёр по команде», — цитирует Чатфилда пресс-служба клуба.

Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах.

В текущем сезоне «Каролина» по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф «Харрикейнз» обыграли «Айлендерс», а во втором уступили «Рейнджерс» в шести матчах.