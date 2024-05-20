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Исаев — о призе лучшему вратарю КХЛ: думал, что трофей получит Илья Набоков

Исаев — о призе лучшему вратарю КХЛ: думал, что трофей получит Илья Набоков
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев оценил получение приза лучшему голкиперу прошедшего сезона КХЛ. По итогам опроса, кроме Исаева, в тройку претендентов вошли Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

«Конечно, я надеялся, что получу приз. Но мысли были такие, что не меня выберут. Уже в день самой церемонии просто приехал и ждал, что скажут. Конкуренты сильные. Если честно, думал, что получит Илья Набоков.

Сезон я провёл стабильно, но у него цифры где-то поинтереснее, чем у меня. У него процент отражённых бросков лучше, чем у меня, если я не ошибаюсь. И у меня ещё команда такая — спасибо ребятам, которые много на себя ловят. Очень здорово «Локомотив» играет в обороне», – цитируют Исаева «Известия».

Исаев провёл в сезоне 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85. 21-летний Набоков провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

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