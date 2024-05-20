«Оборзевшие финны». Кожевников отреагировал на обвинения в подкупе судей в финале ЧМ-2014

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил заявление финского журналиста Пекки Ялонена о том, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

«Оборзевшие финны. Мало того что они делают всё возможное, чтобы мы не вернулись в ИИХФ. Так ещё на десятилетие нашего последнего чемпионства запустили в прессу бредовую версию о том, что первенство мира — 2014 сборная России выиграла за счёт судейства. Я понимаю, что в Европе сейчас пик абсурда. Про Россию не устают выдумывать одну небылицу за другой. В Америке, наверное, смотрят на европейских дурачков — и хохочут.

Вообще все победы финнов последних лет вызывают у меня большие вопросы. Каждый год в ИИХФ судьи тянут финнов за уши. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет, не думаю, что такая линия арбитража — случайная», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал глупостью обвинения в предвзятом судействе и остался разочарован словами финского журналиста. Сборная России в финальном матче турнира победила финскую команду со счётом 5:2. Финны набрали 28 минут штрафа, сборная России — 12.