«Кайфовые ощущения, всегда приятно возвращаться домой!» Овчинников о контракте с «Сибирью»

Нападающий Дмитрий Овчинников поделился эмоциями от возвращения в «Сибирь». С 21-летним форвардом был подписан однолетний контракт. Прошлый сезон форвард провёл в АХЛ.

«Кайфовые ощущения, всегда приятно возвращаться домой! В очередной раз – новый вызов, стать лидером команды, показать хороший хоккей при болельщиках, при своих родных и близких. Очень, очень сильно соскучился по Новосибирску, по нашим самым лучшим болельщикам в лиге!» — цитирует Овчинникова пресс-служба новосибирского клуба.

Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв за «Сибирь» два матча. Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых Овчинников набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.