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В «Сибири» оценили подписание контракта с 21-летним воспитанником клуба

В «Сибири» оценили подписание контракта с 21-летним воспитанником клуба
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил подписание однолетнего соглашения с нападающим Дмитрием Овчинниковым. 21-летний форвард вернулся в новосибирский клуб после выступления в АХЛ в прошлом сезоне.

«Дмитрий Овчинников – воспитанник новосибирского хоккея, достаточно рано привлекался к команде КХЛ. Одарённый хоккеист, с хорошим катанием и пониманием игры, приобрёл опыт североамериканского хоккея. Имеет хороший потенциал, надеемся, что станет результативным игроком, выйдет на новый уровень и будет развиваться в нашей команде. Приносить ей пользу и привлекаться в сборные команды России, как это было ранее», — цитирует Меркулова пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых Овчинников набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.

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