«Спартак» обменял нападающего Талалуева в «Амур» на защитника Мартынова

«Амур» и «Спартак» совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. «Амур» получил права на нападающего Илью Талалуева, а «Спартак» получил защитника Егора Мартынова и денежную компенсацию. С дальневосточным клубом Талалуевым в ближайшее время будет подписан трёхлетний контракт.

19-летний защитник Мартынов пополнил состав «Амура» перед началом сезона-2022/2023, был альтернативным капитаном «Амурских Тигров», за которых в МХЛ провёл 127 матчей и набрал 29 (3+26) очков.

В минувшем сезоне в составе «Спартака» 26-летний Талалуев набрал 10 (3+7) очков, а остаток сезона провёл в фарм-клубе — «Химике», где в общей сложности в 17 матчах набрал 16 (4+12) очков. Всего в КХЛ Талалуев провёл 238 матчей, в которых набрал 74 (37+37) очка.