Журналист The Athletic оценил возможный выкуп контракта Матвея Мичкова со СКА

Журналист The Athletic Кевин Курц оценил слух о возможном расторжении контракта нападающего Матвея Мичкова со СКА и приезде игрока в «Филадельфию». 19-летний форвард имеет действующее соглашение со СКА до конца сезона-2025/2026.

«Флайерз» пока мало что знают об этом слухе о Мичкове, и у меня сложилось впечатление, что они тоже пытаются выяснить, достоверен ли он.

Следует иметь в виду: технически «Флайерз» не могут просто выписать СКА чек на крупную сумму. Деньги за выкуп должен будет заплатить сам Мичков. Единственное, что могут сделать «Флайерз», — это предложить ему контракт новичка в НХЛ, который, конечно, может стоить очень дорого», — написал Курц в своей соцсети.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.