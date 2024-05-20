Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Динамо» прокомментировали подписание контракта со Швецом-Роговым

В «Динамо» прокомментировали подписание контракта со Швецом-Роговым
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с нападающим Артёмом Швецом-Роговым. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Артём Швец-Роговой продолжит карьеру в составе нашего клуба. Последние два сезона игрок восстанавливался от тяжёлой травмы и неудачных операций. Перед заключением контракта он прошёл несколько углублённых обследований, прошёл ряд непростых тестов, которые показали, что проблемы позади. В любом случае игрок также понимает, что после такого периода нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться на прежний уровень. Желаем Артёму удачи!» — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

Швец-Роговой пропустил полтора сезона из-за тяжёлой травмы. Всего в КХЛ на счету 29-летнего форварда 301 матч, где Артём набрал 92 очка — забросил 32 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «0».

Материалы по теме
Нападающий Швец-Роговой подписал контракт с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android