Кожевников: не смотрел ни одной игры на чемпионате мира, без России неинтересно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира по хоккею — 2024 в Чехии из-за отсутствия на турнире сборной России. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.

«Вообще не смотрел ни одной игры и не хочу. Неинтересно следить за турниром без сборной России. Возможно, посмотрю решающие стадии — полуфиналы и финал. Там, наверное, будет за кем последить», — цитируют Кожевникова «РИА Новости».

В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге. Действующим чемпионом является сборная Канады.