Пастрняк прокомментировал атмосферу домашнего чемпионата мира после прилёта в Чехию

Звёздный нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Давид Пастрняк поделился эмоциями после прибытия на домашний чемпионат мира, проходящий в эти дни в Праге и Остраве.

«Очень соскучился по чешским болельщикам. Атмосфера здесь потрясающая», — приводит слова Пастрняка пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Напомним, вместе с Пастрняком помочь чешской национальной команде прилетел из-за океана и его одноклубник Павел Заха.

На данный момент сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы А с 15 очками, отставая на два очка от лидирующей Канады. В своём заключительном матче на групповом этапе чехи сыграют как раз с североамериканской командой завтра, 21 мая. Это будет игра за первое место в группе.

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