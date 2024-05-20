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RMNB: Макмайклу не хватает игрового и завершающего таланта, который был у Кузнецова

RMNB: Макмайклу не хватает игрового и завершающего таланта, который был у Кузнецова
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Обозреватель Russian Machine Never Breaks Петер Хассетт оценил прогресс 23-летнего центрального нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Коннора Макмайкла в нынешнем сезоне.

«Я был в восторге от Макмайкла, когда два сезона назад он был многообещающим нападающим, но Питер Лавиолетт не разделял этих чувств. Макмайкл сыграл всего шесть игр в прошлом году — он даже не получил фидбэк по сезону! Теперь он твёрдый центрфорвард НХЛ, его игра в нападении не совсем та, на которую я надеялся, но он многое добавил в свою игру.

А именно: переход в нападение, возможно, самая большая тактическая слабость «Вашингтона». В партнёрстве с Энтони Мантой Макмайкл был глотком свежего воздуха – скоростной, стремительный хоккей с быстро нарастающими голевыми моментами. Ни одна другая линия не была способна на это (хотя четвёртое звено могло быть интересным при выходе в атаку). Но Макмайклу очень не хватает игрового и завершающего таланта, который был у Евгения Кузнецова — навыков, которые позволяют выводить на опасный бросок и повышать уровень товарищей по команде при игре в зоне соперника, а также умений, которые сделали Кузнецова идеальным партнёром для Алекса Овечкина», — написал Хассетт в своей статье.

В текущем сезоне НХЛ Макмайкл сыграл 84 матча за «Кэпиталз» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 34 (19+15) очка.

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