«Жду с нетерпением!» Павел Заха — о присоединении к сборной Чехии на домашнем ЧМ

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Павел Заха поделился эмоциями после прибытия на домашний чемпионат мира, проходящий в эти дни в Праге и Остраве.

«Играть дома в Чехии? Я действительно жду этого с нетерпением!» — приводит слова 27-летнего Захи пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Напомним, вместе с Захой помочь чешской национальной команде прилетел из-за океана и его звёздный одноклубник Давид Пастрняк.

На данный момент сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы А с 15 очками, отставая на два очка от лидирующей Канады. В своём заключительном матче на групповом этапе чехи сыграют как раз с североамериканской командой завтра, 21 мая. Это будет игра за первое место в группе.

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