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«Амур» подписал трёхлетний контракт с экс-форвардом «Спартака» Талалуевым

«Амур» подписал трёхлетний контракт с экс-форвардом «Спартака» Талалуевым
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Пресс-служба хабаровского «Амура» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «тиграми» трёхлетнего контракта с бывшим нападающим столичного «Спартака» Андреем Талалуевым.

Напомним, об обмене форварда на Дальний Восток стало известно сегодня, 20 мая. Красно-белые получили взамен защитника Егора Мартынова и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне в составе «Спартака» 26-летний Талалуев набрал 10 (3+7) очков, а остаток сезона провёл в фарм-клубе — «Химике», где в общей сложности в 17 матчах набрал 16 (4+12) очков. Всего в КХЛ Талалуев провёл 238 матчей, в которых набрал 74 (37+37) очка.

В сезоне-2023/2024 «Амур» вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил в серии будущем чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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