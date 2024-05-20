Казахстан — Польша: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 начнётся в 21:20

Сегодня, 20 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои очередные матчи на турнире проведут команды группы В — сборные Казахстана и Польши. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» (Чехия). Начало встречи — в 21:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая, матчи полуфинала пройдут 25 мая. Игра за третье место и финал чемпионата мира намечены на 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году обладателем золотых медалей ЧМ стала сборная Канады.