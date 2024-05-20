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Один из лидеров «Ванкувера» Бёзер досрочно завершит сезон. У него нашли тромб в левой ноге

Один из лидеров «Ванкувера» Бёзер досрочно завершит сезон. У него нашли тромб в левой ноге
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальных сетях.

По информации источника, в левой ноге форварда нашли тромб.

Напомним, ранее сообщалось, что Бёзер, являющийся лучшим снайпером своей команды в нынешнем плей-офф НХЛ, пропустит седьмой матч серии с «Эдмонтон Ойлерз» из-за проблем со свёртываемостью крови.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний Бёзер забросил семь шайб, оформив хет-трик в одном из матчей серии первого раунда с «Нэшвиллом». Также форвард делит первое место с Джей Ти Миллером в списке бомбардиров «Кэнакс» текущего плей-офф НХЛ. На счету Бёзера 12 результативных баллов в 12 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

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