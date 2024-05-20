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Два очка Патрика Торесена помогли Норвегии уверенно обыграть Великобританию в матче ЧМ

Два очка Патрика Торесена помогли Норвегии уверенно обыграть Великобританию в матче ЧМ
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Норвегии уверенно обыграла команду Великобритании (5:2).

ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 5
Норвегия
0:1 Викингстад (Крогдаль, Вольд Энгебротен) – 04:34     0:2 Торесен – 06:46     0:3 Бакке Ольсен (Стеен, Брандсегг-Нюгор) – 12:25     0:4 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 21:18 (pp)     1:4 Перлини (Дауд, О'Коннор) – 24:56 (pp)     1:5 Бакке Ольсен (Брандсегг-Нюгор) – 44:36     2:5 Беттеридж (Лэйк, Мози) – 47:25    

Дублем в составе победителей отметился Эскильд Бакке Ольсен. Ещё по шайбе записали на свой счёт Маркус Викингстад, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор.

У сборной Великобритании отличились Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.

Скандинавы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы А. Британцы потерпели шестое подряд поражение на этом турнире и до сих пор не имеют ни одного очка. Обе команды утратили все шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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