Два очка Патрика Торесена помогли Норвегии уверенно обыграть Великобританию в матче ЧМ

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Норвегии уверенно обыграла команду Великобритании (5:2).

Дублем в составе победителей отметился Эскильд Бакке Ольсен. Ещё по шайбе записали на свой счёт Маркус Викингстад, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор.

У сборной Великобритании отличились Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.

Скандинавы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы А. Британцы потерпели шестое подряд поражение на этом турнире и до сих пор не имеют ни одного очка. Обе команды утратили все шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.