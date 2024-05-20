Два очка Патрика Торесена помогли Норвегии уверенно обыграть Великобританию в матче ЧМ
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Норвегии уверенно обыграла команду Великобритании (5:2).
ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 5
Норвегия
0:1 Викингстад (Крогдаль, Вольд Энгебротен) – 04:34 0:2 Торесен – 06:46 0:3 Бакке Ольсен (Стеен, Брандсегг-Нюгор) – 12:25 0:4 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 21:18 (pp) 1:4 Перлини (Дауд, О'Коннор) – 24:56 (pp) 1:5 Бакке Ольсен (Брандсегг-Нюгор) – 44:36 2:5 Беттеридж (Лэйк, Мози) – 47:25
Дублем в составе победителей отметился Эскильд Бакке Ольсен. Ещё по шайбе записали на свой счёт Маркус Викингстад, Патрик Торесен и Микаэль Брандсегг-Нюгор.
У сборной Великобритании отличились Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.
Скандинавы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы А. Британцы потерпели шестое подряд поражение на этом турнире и до сих пор не имеют ни одного очка. Обе команды утратили все шансы на выход в плей-офф.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
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