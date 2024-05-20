Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз — о брате Куинне: он должен выиграть «Норрис»

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз считает своего брата Куинна Хьюза из «Ванкувер Кэнакс» наиболее достойным претендентом на индивидуальную награду «Норрис Трофи», вручаемую лучшему защитнику регулярного чемпионата.

«Он должен выиграть «Норрис»… Я вижу, как он тренируется в спортзале всё лето. А на льду мы всегда отрабатываем обманные элементы на синей линии, серьёзно работаем над нашей атакующей игрой, над мастерством. Я думаю, это принесло свои плоды для него в этом году. Он заметно поработал и над своим броском. Его бросок определённо стал лучше за последние пару лет. Вы сами всё видите. Сколько он забил в этом году, 17?» — приводит слова 20-летнего Люка журналист Джон Мороси в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НХЛ 24-летний Куинн Хьюз сыграл 94 матча за «Ванкувер» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 101 (17+84) очко.

Напомним, третий из братьев Хьюз — Джек — также выступает за «Нью-Джерси».

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