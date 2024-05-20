Сборная Великобритании покинет элитный дивизион чемпионата мира

В Праге на «O2 Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Норвегии уверенно обыграла команду Великобритании (5:2).

Британцы потерпели шестое подряд поражение на этом турнире и до сих пор не имеют ни одного очка, отставая от идущей строчкой выше Дании на шесть очков.

Таким образом, сборная Великобритании за один матч до окончания группового этапа лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе чемпионата и в следующем году будет выступать в дивизионе 1А. Последний матч на групповом этапе с Австрией будет носить для британцев лишь формальный характер.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: