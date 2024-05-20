40-летний Патрик Торесен прокомментировал победу Норвегии над Великобританией на ЧМ-2024

Нападающий сборной Норвегии, экс-игрок «Салавата Юлаева» и СКА Патрик Торесен высказался о победе своей команды над Великобританией (5:2) в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии.
«Сегодня была большая разница по сравнению с тем, что вы видели в предыдущих играх. Мы вышли и играли жёстко, оказывали давление на Великобританию и были вознаграждены парой быстрых шайб. Наша команда получила уверенность, и, возможно, это главная причина того, что мы играли уверенно на протяжении всего матча», — сказал 40-летний Торесен в интервью пресс-службе Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Скандинавы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы А, однако уже утратили шансы на выход в плей-офф.
- 20 мая 2024
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