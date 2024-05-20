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40-летний Патрик Торесен прокомментировал победу Норвегии над Великобританией на ЧМ-2024

40-летний Патрик Торесен прокомментировал победу Норвегии над Великобританией на ЧМ-2024
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Нападающий сборной Норвегии, экс-игрок «Салавата Юлаева» и СКА Патрик Торесен высказался о победе своей команды над Великобританией (5:2) в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Чехии.

«Сегодня была большая разница по сравнению с тем, что вы видели в предыдущих играх. Мы вышли и играли жёстко, оказывали давление на Великобританию и были вознаграждены парой быстрых шайб. Наша команда получила уверенность, и, возможно, это главная причина того, что мы играли уверенно на протяжении всего матча», — сказал 40-летний Торесен в интервью пресс-службе Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Скандинавы набрали шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице группы А, однако уже утратили шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 5
Норвегия
0:1 Викингстад (Крогдаль, Вольд Энгебротен) – 04:34     0:2 Торесен – 06:46     0:3 Бакке Ольсен (Стеен, Брандсегг-Нюгор) – 12:25     0:4 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 21:18 (pp)     1:4 Перлини (Дауд, О'Коннор) – 24:56 (pp)     1:5 Бакке Ольсен (Брандсегг-Нюгор) – 44:36     2:5 Беттеридж (Лэйк, Мози) – 47:25    
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