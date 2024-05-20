Защитник сборной Словакии Шимон Немец раскритиковал условия на арене в Остраве

Защитник сборной Словакии Шимон Немец выразил недовольство условиями на «Остравар-Арене» после вчерашнего поражения от команды Латвии (2:3 Б) в рамках чемпионата мира — 2024.

«Мы не роботы, а люди. Здесь такая жара, что уже на пятой минуте перчатки мокрые. По сути, мы не держим шайбу под контролем. На разминке уже очень жарко, в раздевалке — тоже. Я впервые это испытываю, компетентные люди должны обратить на это внимание», — приводит слова Немеца Hokej.cz.

За один матч до окончания группового этапа Словакия имеет 12 очков и занимает четвёртое место в таблице группы B, опережая идущую строчкой ниже Латвию на три очка.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: