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Защитник сборной Словакии Шимон Немец раскритиковал условия на арене в Остраве

Защитник сборной Словакии Шимон Немец раскритиковал условия на арене в Остраве
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Защитник сборной Словакии Шимон Немец выразил недовольство условиями на «Остравар-Арене» после вчерашнего поражения от команды Латвии (2:3 Б) в рамках чемпионата мира — 2024.

«Мы не роботы, а люди. Здесь такая жара, что уже на пятой минуте перчатки мокрые. По сути, мы не держим шайбу под контролем. На разминке уже очень жарко, в раздевалке — тоже. Я впервые это испытываю, компетентные люди должны обратить на это внимание», — приводит слова Немеца Hokej.cz.

За один матч до окончания группового этапа Словакия имеет 12 очков и занимает четвёртое место в таблице группы B, опережая идущую строчкой ниже Латвию на три очка.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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