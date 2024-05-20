Обладатель Кубка Гагарина Ян Коварж: я не заслужил места на чемпионате мира

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж, ныне защищающий цвета швейцарского «Цуга», высказался о том, что не получил вызов в национальную команду Чехии на домашний чемпионат мира в Праге и Остраве.

«Мой сезон сложился неудачно. Поэтому я не заслуживаю быть в сборной в этом году. Никогда не следует проводить отбор по прошлым заслугам… Я наслаждаюсь чемпионатом мира как зритель.

Неплохо ли выглядит пока сборная Чехии? Да, ребята играют хорошо. Они справились с более слабыми в кавычках соперниками и показали сбалансированную игру с Финляндией и Швейцарией. Мне любопытно будет посмотреть проверку Канадой и что принесёт четвертьфинал», — приводит слова 34-летнего Коваржа Hokej.cz.

В минувшем сезоне Коварж сыграл 57 матчей за «Цуг» в чемпионате Швейцарии суммарно в регулярке и плей-офф, в которых набрал 34 (10+24) очка. Его команда уступила в полуфинальной серии плей-офф «Цюрих Лайонс» (0-4).

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