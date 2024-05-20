Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина Ян Коварж: я не заслужил места на чемпионате мира

Обладатель Кубка Гагарина Ян Коварж: я не заслужил места на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж, ныне защищающий цвета швейцарского «Цуга», высказался о том, что не получил вызов в национальную команду Чехии на домашний чемпионат мира в Праге и Остраве.

«Мой сезон сложился неудачно. Поэтому я не заслуживаю быть в сборной в этом году. Никогда не следует проводить отбор по прошлым заслугам… Я наслаждаюсь чемпионатом мира как зритель.

Неплохо ли выглядит пока сборная Чехии? Да, ребята играют хорошо. Они справились с более слабыми в кавычках соперниками и показали сбалансированную игру с Финляндией и Швейцарией. Мне любопытно будет посмотреть проверку Канадой и что принесёт четвертьфинал», — приводит слова 34-летнего Коваржа Hokej.cz.

В минувшем сезоне Коварж сыграл 57 матчей за «Цуг» в чемпионате Швейцарии суммарно в регулярке и плей-офф, в которых набрал 34 (10+24) очка. Его команда уступила в полуфинальной серии плей-офф «Цюрих Лайонс» (0-4).

Материалы по теме
Защитник сборной Словакии Шимон Немец раскритиковал условия на арене в Остраве

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android